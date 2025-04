Maltempo Friuli-Venezia Giulia: piogge intense, 74 mm a Piancavallo | DATI

MeteoWeb

“Il fronte che sta interessando il Friuli Venezia Giulia sta portando piogge da abbondanti ad intense. I cumulati più elevati nelle ultime 12 ore sono stati registrati a Piancavallo con 74 mm. In pianura sono caduti da 20 a 45 mm, valori inferiori sulla fascia alpina“: è quanto riporta la sala operativa della Protezione civile della Regione Friuli Venezia Giulia. “Sulla costa soffia Scirocco moderato con raffiche fino 50 km orari. Nelle prossime ore, e fino al primo pomeriggio, avremo ancora piogge intense specie sulla fascia prealpina e localmente anche in pianura, anche temporalesche, mediamente con cumulati attesi di 30-60 mm. Sulla costa lo Scirocco potrebbe intensificarsi con qualche raffica fino a 60-70 km orari. Poi il fronte si porterà verso est lasciando la regione in serata. Tuttavia successivamente continueranno ad affluire correnti umide sudoccidentali in quota e di Scirocco al suolo che potranno portare rovesci sparsi, specie sulle Prealpi, con altre piogge anche abbondanti“.

Dall’inizio dell’allerta non sono pervenute alla Sala Operativa Regionale segnalazioni di dissesti sul territorio. Tutti i corsi d’acqua permangono al di sotto dei livelli di guardia: non sono attesi superamenti significativi delle portate critiche nelle prossime ore, nonostante si registri un lieve incremento dei valori idrometrici.

