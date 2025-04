Maltempo, grandine record nel Foggiano: auto intrappolate in 20 cm di ghiaccio | FOTO

MeteoWeb

Una violenta grandinata ha colpito nel pomeriggio le campagne del Foggiano, lasciando dietro di sé un paesaggio quasi invernale. Sulla Strada Provinciale 6, che collega Lucera a Castelnuovo della Daunia passando nei pressi di Pietramontecorvino, un manto bianco di ghiaccio ha ricoperto l’asfalto, costringendo numerosi automobilisti a procedere con estrema cautela.

Le immagini riprese da alcuni testimoni mostrano auto che avanzano lentamente su una strada trasformata in una lastra di ghiaccio, segno della straordinarietà del fenomeno.

Le forti pendenze stradali in alcune zone hanno favorito l’accumulo di grandine fino a 20 centimetri, bloccando il traffico e causando non pochi disagi.

La Protezione Civile aveva già emesso un’allerta gialla, evidenziando il rischio idrogeologico legato ai temporali previsti sul territorio della provincia di Foggia. Il brusco peggioramento delle condizioni meteo, infatti, era stato annunciato sin dalla giornata di ieri, ma la portata dell’evento ha superato le attese.

Ancora una volta, gli effetti del cambiamento climatico si manifestano con episodi estremi che mettono in ginocchio le campagne e chi le lavora. L’intensità e la frequenza di questi fenomeni atmosferici eccezionali stanno diventando una seria minaccia per gli agricoltori del Foggiano, già messi a dura prova da una stagione imprevedibile e da un contesto economico complesso.

I danni alle coltivazioni e alle infrastrutture agricole rischiano di compromettere seriamente i bilanci di molte aziende locali, con possibili ricadute sull’intera economia del territorio.

L’evento odierno rappresenta un ulteriore campanello d’allarme sull’urgenza di interventi strutturali e di una maggiore attenzione alle politiche ambientali e agricole, in un’area che continua a pagare un prezzo altissimo agli squilibri climatici globali.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.