Maltempo Grecia: scuole chiuse a Mykonos e Paros

Le scuole di alcune isole della Grecia, appartenenti agli arcipelaghi delle Cicladi e del Dodecaneso resteranno chiuse oggi a causa dell’ondata di maltempo che, da ieri, sta interessando diverse località. A riportarlo è l’agenzia Ana-Mpa. La decisione è stata presa per le isole di Paros e Mykonos, nelle Cicladi, e per Rodi e Kos, nel Dodecaneso, con l’invito ai cittadini a prestare massima cautela fino alla cessazione delle forti piogge. A Paros, i temporali hanno colpito duramente i principali centri abitati, come Parikia e Naoussa, note località turistiche, provocando allagamenti e trascinando detriti e veicoli lungo le strade. Le autorità locali hanno riferito che i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere 13 persone rimaste bloccate dalla tempesta, senza riportare feriti.

Su Paros e Mykonos è stato imposto il divieto di circolazione per tutti i veicoli, fatta eccezione per quelli di emergenza, fino al miglioramento delle condizioni meteo. Secondo il Servizio meteorologico nazionale, nelle prossime ore sono attese intense precipitazioni e temporali sulle Cicladi, sulle isole dell’Egeo orientale, tra cui Chios, Ikaria e Samos, e nel Dodecaneso.

