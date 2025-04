Maltempo Grecia, tornado devasta Rodi: alberi sradicati e case danneggiate | FOTO

MeteoWeb

La Grecia resta stretta nella morsa del maltempo dopo le alluvioni e le violente grandinate che ieri hanno colpito le Cicladi. Oggi tocca a Rodi, dove un tornado ha causato gravi danni nella zona di Themistokleous Sofouli. Secondo Rodiaki, il tornado ha sradicato alberi, rotto finestre, strappato condizionatori dai tetti e fatto cadere vasi di fiori dai balconi, come dimostrano le immagini della gallery scorrevole in alto. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Sul posto sono intervenuti numerosi Vigili del Fuoco di Rodi e funzionari del servizio verde comunale per rimuovere in sicurezza gli alberi spezzati.

Secondo le prime informazioni, un’auto e diverse motociclette sono state danneggiate. Incidenti simili si sono verificati anche in altre zone di Rodi.

Allerta meteo per Chios, Samos, Ikaria e il Dodecaneso

Poco dopo le ore 13.00 sono stati diramati nuovi messaggi di allerta meteo per fenomeni intensi, a tratti forti, fino a domani in alcune località a Chios, Samos, Ikaria e nel Dodecaneso, invitando i residenti a prestare attenzione ai propri spostamenti e a seguire le disposizioni delle Autorità.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.