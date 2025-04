Maltempo, instabilità al Nord-Est e al Centro-Sud: forte temporale a Roma | LIVE

MeteoWeb

Altra giornata di forte instabilità sull’Italia, con temporali che oggi stanno colpendo in particolare il Nord-Est e il Centro-Sud, in particolare il medio-basso Adriatico. Fenomeni intensi in Puglia: nel Foggiano, temporali e grandinate hanno provocato allagamenti e disagi. E piogge e temporali sono ancora attivi su ampie zone del settore centro-settentrionale della regione. Fenomeni più sparsi sono in atto tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, ma anche nella Lombardia orientale. Altri fenomeni nella zona di confine tra Emilia Romagna e Marche.

Altri temporali sono in atto nel Lazio. Un potente temporale sta interessando anche alcuni quartieri di Roma, causando pioggia a carattere torrenziale. In Via Tuscolana, è parzialmente allagato il sottopasso della stazione ferroviaria. Fortemente colpiti i settori est e centro-sud della Capitale fino a sud-ovest. Con l’arrivo del temporale, la temperatura è scesa da +22°C a +15-16°C.

Scendendo più a sud, altri fenomeni sono in atto al confine tra Basilicata e Calabria.

Attenzione in tutte le zone coinvolte al rischio nubifragi, grandine e forti raffiche di vento.

