Maltempo, instabilità pomeridiana al Centro-Sud: forti piogge in Calabria, temporali nel Salento

Mentre le condizioni meteo generali tendono ad un miglioramento sull’Italia, piogge e temporali pomeridiani stanno colpendo alcune zone del Centro-Sud, in particolare il nord del Lazio, il nord della Basilicata e in maniera più sparsa la Campania, la Calabria settentrionale e la Sicilia nordorientale. Particolarmente colpito il Salento, interessato da forti temporali: in un’ora e mezza sono caduti 19mm di pioggia a Taurisano. Particolarmente significativi sono i dati delle piogge in Calabria. Nelle ultime 24 ore, sono caduti: 67mm di pioggia a Longobucco, 63mm a Paola, 54mm a Montalto Uffugo, 44mm ad Acri, 39mm a Celico Lagarò, 25mm a Fuscaldo, 23mm a Bocchigliero, tutte località della provincia di Cosenza.

In Sicilia, nelle ultime 24 ore, la costa nordorientale è stata particolarmente colpita da piogge e temporali. Segnaliamo 53mm di pioggia a Rocca di Caprileone, 52mm a Capo d’Orlando, 47mm a Militello Rosmarino, 46mm a Fiorita, 45mm a Mirto, 43mm a Piraino, 39mm a San Marco d’Alunzio, 36mm ad Alcara Li Fusi, 35mm a Castell’Umberto, 32mm a San Fratello, 28mm a Caronia, Isnello, 26mm a Gibilmanna, Gratteri, 25mm a Collesano.

Anche domani, giovedì 3 aprile, al Centro-Sud avremo forti temporali pomeridiani che colpiranno soprattutto Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, in un contesto di generale e diffuso miglioramento: anche al Nord tornerà a splendere il sole.

