Maltempo Lazio, i temporali raggiungono Roma: violenta grandinata e raffiche di vento a Est | VIDEO

La cintura di violenti temporali inizia a stringersi su Roma e si sentono i primi effetti sui settori orientali della Capitale. Su Roma Est, infatti, è in atto una violenta grandinata con raffiche di vento che sfiorano i 50km/h, come testimoniano le immagini a corredo dell’articolo diffuse dalla pagina Facebook “Meteo Lazio”. La temperatura sta già crollando con l’arrivo del temporale, e attualmente è a +18°C dopo una massima di +26°C.

Forti temporali avanzano anche da sud e interessano la zona di Ciampino. Finora sono caduti 21mm a Roma Borghesiana. La pioggia cade intensamente, tanto che chi è all’aperto cerca riparo in qualsiasi modo, anche sotto gli alberi.

