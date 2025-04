Maltempo, violenti temporali circondano Roma: super grandinata a Ciciliano, attenzione alla Capitale | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali sono in corso al Centro-Sud, colpendo il Lazio e in misura minora la Toscana e la Sicilia. I fenomeni più estremi sono in atto in questo momento intorno a Roma, con una cintura di temporali proprio intorno alla Capitale, da sud ad est. I fenomeni più violenti sono in atto a sud, nella zona dei Castelli Romani. Un’imponente Shelf Cloud (o nube a mensola) è stata immortala su Velletri, dove si sta abbattendo un violento nubifragio. A Velletri e Lanuvio, si sono verificate anche grandinate che hanno determinato disagi alla circolazione sulle strade. Una violenta grandinata si è scatenata anche su Ciciliano, imbiancando la località, come testimoniano le immagini a corredo dell’articolo, diffuse dalla pagina Facebook “Meteo Lazio”. Segnaliamo 23mm di pioggia caduti nella vicina Lariano, mentre sono 18 quelli caduti a Nerola, a est di Roma, quindi nell’altra zona più colpita dai temporali.

I temporali si stanno estendendo a tutta la provincia di Roma e potrebbero arrivare a interessare la Capitale entro le 19: attenzione, dunque, perché potrebbero arrivare temporali con nubifragi, grandine e forti raffiche di vento.

Temporali isolati sono in atto anche sulla Sicilia sudorientale, tra Catanese, Siracusano e Ragusano, con 35mm caduti a Belpasso (CT), e nel sud della Campania, mentre persiste ancora qualche pioggia sulla costa tirrenica del Reggino, in Calabria, dopo i fenomeni intensi di inizio pomeriggio, con nubifragi e grandinate nelle zone interne.

Anche al Nord si registrano fenomeni isolati, con piogge in atto nel sud del Piemonte e qualche temporale tra Trentino e Lombardia e nella Toscana centro-meridionale.

