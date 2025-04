Maltempo Lazio, forti temporali nella zona di Roma: nubifragi e un Funnel Cloud | FOTO

MeteoWeb

Temporali sparsi stanno colpendo alcune regioni del Centro-Sud oggi, come Lazio, Sardegna, Campania, Sicilia e in misura minore Basilicata e Toscana. Forti temporali con nubifragi sono in atto anche appena a nord e sud di Roma, con tuoni che risuonano come bombe in alcune aree a sud della Capitale e dei Castelli Romani, dove finora sono caduti circa 7mm di pioggia. In zona, si sono verificate anche locali grandinate. Un possibile Funnel Cloud (o nube ad imbuto) è stato avvisato su Roma Est, come segnala la pagina Facebook “Meteo Lazio”. Si tratta di un tentativo di tornado in cui il cono in formazione non riesce a raggiungere la superficie.

Attenzione ai fenomeni in atto con i temporali: rischio nubifragi, grandine e forti raffiche di vento nelle zone interessate.

