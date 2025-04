Allerta Meteo, Ciclone tra Sardegna e Sicilia: forte maltempo al Centro/Sud, anche Roma a rischio

MeteoWeb

Forte maltempo al Sud Italia, e primi temporali giornalieri anche nelle Regioni del Centro. La situazione meteo nel nostro Paese è fortemente condizionata dal Ciclone posizionato tra Sardegna e Sicilia, che ieri ha provocato un forte tornado a Viterbo, piogge alluvionali in Sardegna e maltempo diffuso in tutto il Centro e in tutto il Sud, oltre che in Piemonte, fino a notte fonda. Oggi è la giornata peggiore, con i fenomeni più estremi.

Le immagini satellitari in tempo reale forniscono il quadro della situazione illustrando proprio i forti temporali che stanno colpendo Sardegna e Sicilia, e quelli in formazione nel resto del Centro/Sud, già localmente intensi in Puglia:

In Sicilia abbiamo forti piogge sin dalle prime ore del mattino in tutto il settore occidentale dell’isola, con accumuli esteso di 20–25mm su Trapani e provincia in un contesto fresco e tipicamente autunnale. I temporali stanno arrivando anche su Palermo, e nel corso del pomeriggio si intensificheranno in gran parte dell’isola. Attenzione ai fenomeni più estremi al Centro/Sud, tra Lazio e Campania: su Frosinone, Avellino e Benevento è alto il rischio di nubifragi, grandinate e trombe d’aria come quella di ieri a Viterbo. Attenzione anche a Roma. I primi forti temporali stanno colpendo i Castelli Romani, si sentono tuoni fortissimi dal cuore della Capitale che rischia un nubifragio nel pomeriggio.

Anche domani, martedì 29 aprile, avremo forti temporali pomeridiani al Sud. I venti, come mostra chiaramente la mappa del modello Moloch del CNR, ruoteranno da Sud/Est (oggi) a Nord/Est (domani) proprio per lo spostamento del Ciclone, che oggi si trova tra Sardegna e Sicilia mentre domani sarà sul mar Jonio. E’ proprio il vento ciclonico a spostare questi temporali pomeridiani dalle zone interne dei rilievi, verso le direzioni in cui soffia il vento:

Da dopodomani, mercoledì 30 aprile, la situazione meteo cambierà in modo netto e deciso con un periodo di bel tempo e temperature in forte aumento. Ma attenzione, non durerà tantissimo e non è un Anticiclone. Tutti i dettagli nel video:

