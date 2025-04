Maltempo Piemonte, temporali nella notte: Roll Cloud a Carignano | FOTO

MeteoWeb

Forti temporali continuano a colpire parti del Piemonte anche durante la notte dopo i fenomeni del pomeriggio. Un’impressionante Roll Cloud si è formata a Carignano, in provincia di Torino, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo, mentre forti piogge sono in atto anche a Cuneo, dove sono caduti 11mm, e a Torino, dove si registrano 4mm. Fino al mattino di domani, lunedì 28 aprile, continueranno condizioni di variabilità sul Piemonte per l’afflusso di correnti umide da est con qualche piovasco o rovescio sparso, che tenderanno a concentrarsi perlopiù a ridosso dei settori pedemontani e alpini occidentali.

La “Roll Cloud” è uno spettacolare fenomeno meteorologico caratterizzato da una lunga nuvola a forma di rotolo che si sviluppa lungo il bordo di una tempesta o di un fronte atmosferico. Questa nube, spesso associata a un rullo di nuvole basso e tubolare, si distingue per la sua maestosità e fascino. La sua formazione è legata alle variazioni di temperatura e umidità nell’atmosfera. La roll cloud può estendersi per diverse decine di km, creando uno spettacolo impressionante nel cielo. Questo fenomeno attira l’attenzione per la sua bellezza e imponenza.

