Maltempo Piemonte, forti temporali su Verbano e Cuneese | FOTO e VIDEO

Piogge e temporali sono in atto in alcune zone del nord e del sud del Piemonte, in particolare nel Verbano e nel Cuneese. Un forte temporale ha colpito Omegna, nel Verbano, dove sono caduti 10mm di pioggia. Tra i dati pluviometrici più rilevanti delle ultime 24 ore in Piemonte, segnaliamo: 49mm a Castelmagno, 45mm a Elva, 38mm a Crissolo, Acceglio, 35mm a Bellino, 34mm a Valdieri, Entracque, 32mm a Prali, 31mm a Limone Pancani, 29mm a San Giacomo Demonte, 27mm a Pragelato, Vernante, Barge, 18mm a Fobello, 15mm a Cesara, 12mm a Sambughetto, Varallo, 10mm a Rassa.

Ultime piogge fino alle prime ore di domani, lunedì 28 aprile, sui settori occidentali del Piemonte, prima di un rinforzo graduale dell’alta pressione che porterà una fase di stabilità sulla regione.

Maltempo Piemonte, le immagini da Fossano (Cuneo)

Maltempo Piemonte, piove a Fossano

