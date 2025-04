Maltempo Lazio: tornado, grandine e temporali in aumento. Colpa dei cambiamenti climatici?

MeteoWeb

Negli ultimi giorni, il Lazio è stato colpito da una serie di eventi atmosferici particolarmente intensi. Il transito di una goccia fredda in quota ha innescato la formazione di temporali pomeridiani, con episodi di grandinate violente, rovesci intensi e persino la segnalazione di tornado e funnel cloud, specialmente nelle aree di Roma Est e nel Viterbese.

Maltempo estremo sul Lazio: cronaca degli ultimi giorni

Anche durante la giornata odierna, aria fredda in quota ha favorito l’attivazione di celle temporalesche particolarmente attive.

Gli effetti non si sono fatti attendere:

Tromba d’aria segnalata a Ponte di Nona , quartiere di Roma Est .

segnalata a , quartiere di . Violenta grandinata tra Roma e Tivoli , con chicchi di ghiaccio intensi e abbondanti.

tra e , con chicchi di ghiaccio intensi e abbondanti. Temporali intensi e diffuse grandinate sui rilievi interni, tra i Monti Simbruini e i Monti Prenestini.

Situazione analoga anche oggi: i temporali si sviluppano a partire dalle zone interne montane, estendendosi ai settori sub-montani e costieri del Lazio. Tuttavia, con l’avanzare della settimana, le proiezioni indicano un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Perché si verificano sempre più tornado e temporali violenti nel Lazio?

I recenti fenomeni estremi non sono casuali. Derivano da una serie di fattori atmosferici che, combinandosi, rendono il Lazio particolarmente vulnerabile in questa fase primaverile.

1. Contrasti termici marcati

La primavera è la stagione dei contrasti, e quest’anno più che mai.

In questi giorni, masse d’aria fredda provenienti dal Nord Europa si sono rapidamente scontrate con l’aria mite e umida presente al suolo nel Lazio.

Questo scontro ha generato una forte instabilità atmosferica, creando l’ambiente ideale per lo sviluppo di temporali violenti, grandinate e, in alcuni casi, tornado.

2. Elevata energia atmosferica

Le temperature sopra la media, registrate soprattutto a inizio mese, hanno favorito un aumento del contenuto di vapore acqueo nell’atmosfera.

Maggiore umidità significa maggiore energia potenziale, che alimenta la formazione di fenomeni convettivi intensi come i temporali supercellulari.

Le supercelle sono le strutture temporalesche più pericolose e sono spesso associate alla formazione di tornado.

3. Effetti del cambiamento climatico

Secondo numerosi studi e rapporti dell’IPCC, il riscaldamento globale sta rendendo i fenomeni meteorologici estremi più frequenti e più intensi, anche nel bacino del Mediterraneo.

Temperature più elevate aumentano l’evaporazione e l’umidità atmosferica, portando a un innalzamento dell’energia disponibile per eventi estremi.

In altre parole, l’ambiente sta diventando sempre più favorevole allo sviluppo di nubifragi, tornado e temporali violenti anche in aree, come il Lazio, dove questi fenomeni erano storicamente più rari.

Verso un’aumentata frequenza di fenomeni estremi?

La tendenza osservata negli ultimi anni lascia pochi dubbi: il clima italiano sta cambiando rapidamente, e il Lazio non fa eccezione.

Primavere sempre più instabili, fenomeni meteorologici estremi più frequenti e imprevedibili saranno, con ogni probabilità, caratteristiche sempre più comuni.

