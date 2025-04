Maltempo Lombardia, oltre 1.100 interventi dei Vigili del Fuoco: salvati mamma e 2 figli piccoli nel Pavese

MeteoWeb

Dalla mezzanotte di ieri, i Vigili del Fuoco hanno effettuato oltre 1.100 interventi in tutta la Lombardia a causa dell’ondata di maltempo che ha colpito la regione. Le operazioni di soccorso hanno riguardato principalmente persone in difficoltà, allagamenti e la rimozione di alberi e rami pericolanti. Le aree maggiormente colpite risultano essere Milano e hinterland, con circa 500 interventi; il Lodigiano, con 150 interventi; il Bresciano, con 100 interventi e il Bergamasco con circa 60 interventi. Per far fronte alle centinaia di richieste pervenute alle sale operative dei Comandi, il dispositivo di soccorso è stato potenziato, con il richiamo di personale libero dal servizio e il dispiegamento di ulteriori mezzi.

Mamma e 2 figli piccoli salvati dall’acqua nel Pavese

L’intervento dei Vigili del Fuoco di Broni (Pavia), con il supporto della squadra Saf (Speleo alpino Fluviale) del comando di Pavia, ha tratto in salvo oggi una donna con i suoi due figli piccoli, rimasti intrappolati a Campospinoso (Pavia), in Oltrepò Pavese, a causa di un improvviso allagamento nei pressi dell’argine del fiume Po. La mamma, con la sua bambina di 4 anni e un neonato di appena 3 mesi, sono stati raggiunti e messi in sicurezza, nonostante le difficili condizioni ambientali, con pioggia battente e vento. I tre sono stati visitati dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto: risultano tutti in buone condizioni di salute.

Boy-scout soccorsi a 1200 metri di quota in provincia di Como

Un gruppo di 25 boy-scout provenienti da Milano (22 minorenni di età compresa tra i 14 e i 16 anni e tre accompagnatori maggiorenni) è stato soccorso nel tardo pomeriggio di oggi, attorno alle 18, sul Monte Boletto, sopra Como. Il gruppo è stato sorpreso dal maltempo a un’altitudine di circa 1.200 metri. Gli scout hanno chiesto l’intervento dei mezzi di soccorso quando uno dei ragazzi, 14 anni, ha iniziato ad accusare un principio di ipotermia. Sono intervenuti Carabinieri, personale del Soccorso Alpino del Triangolo Lariano e della Stazione Lario Occidentale Ceresio, a cui si sono aggiunti l’elisoccorso di Milano e l’elicottero dei Vigili del Fuoco.

Mentre il giovane in ipotermia veniva trasportato dall’eliambulanza all’ospedale Sant’Anna di Como, l’elicottero dei Vigili del Fuoco provvedeva a riportare a valle il resto del gruppo, compiendo più voli in quota. Gli scout sono tutti in buone condizioni, compreso il ragazzo trasportato per accertamenti in ospedale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.