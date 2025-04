Maltempo Lombardia, esondazioni e frane nel Varesotto: 50 interventi dei Vigili del Fuoco | FOTO

MeteoWeb

Il nubifragio che ieri sera ha colpito l’area dell’Alto Varesotto ha causato frane, allagamenti ed esondazioni con evacuazioni di residenti e interventi per liberare gli automobilisti intrappolati nelle loro auto, in particolare nei comuni di Induno Olona e Valganna. I Vigili del Fuoco (con il supporto di alcune squadre inviate dal comando provinciale di Milano) stanno operando ininterrottamente dalle 19 di ieri. Gli interventi urgenti sono stati una cinquantina, alcuni dei quali ancora in corso. Epicentro della perturbazione è stata la zona compresa tra Varese, Induno Olona, Bregazzana e Valganna, tutti comuni a nord del capoluogo.

Situazione critica a Induno Olona dove si registrano abitazioni allagate nella zona industriale del Comune. Nella notte l’amministrazione comunale di concerto con i responsabili della Protezione Civile ha attivato il Centro operativo, che tiene costantemente la situazione sotto controllo. Alcuni residenti, nella notte, sono stati evacuati ai piani superiori delle abitazioni dai Vigili del Fuoco.

Si sono verificate due frane: una ha interrotto la statale della Valganna, principale arteria viabilistica della zona; l’altra si è staccata lungo la strada che porta al borgo di Bregazzana. Sul posto, oltre ai tecnici Anas e ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti anche i geologi, impegnati nel mettere la zona in sicurezza. Entrambe le strade sono ancora chiuse. Riaperta alle 6 di questa mattina la strada che porta al sito Unesco del Sacro Monte di Varese bloccata dalla caduta di un grosso albero, rimosso all’alba.

“La situazione stamattina – fanno sapere dal comando regionale dei Vigili del Fuoco – risulta nettamente migliorata. Le condizioni meteo in attenuazione hanno consentito una gestione più agevole degli interventi residui, permettendo il rientro delle squadre di rinforzo provenienti dai comandi di Milano, inviate ieri per supportare il dispositivo locale”.

