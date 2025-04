Maltempo, forte Scirocco e mare mosso: aliscafi Messina-Reggio sospesi

MeteoWeb

Il maltempo in atto sull’Italia, con forti venti di Scirocco al Centro-Sud, sta causando problemi alla navigazione nei nostri mari. Oltre ai problemi nei collegamenti con Ischia e Procida, sono sospesi gli aliscafi Messina-Reggio Calabria a causa del mare in tempesta nello Stretto di Messina dovuto al forte vento di Scirocco. E la giornata di domani, mercoledì 16 aprile, sarà addirittura peggio: i collegamenti tra le due città saranno sospesi per due giorni consecutivi.

Sospese anche le corse Villa San Giovanni-Tremestieri: centinaia di viaggiatori sono dunque fermi a terra, creando lunghe code e disagi enormi.

Una situazione che non si verificherebbe se ci fosse il Ponte sullo Stretto di Messina. L’infrastruttura, infatti, non sarebbe chiusa con questi venti e consentirebbe il collegamento tra le due sponde dello Stretto, che oggi e domani sarà resa impossibile dalle condizioni del mare.

