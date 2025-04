Maltempo nel Varesotto: frane, allagamenti e strade chiuse | VIDEO

MeteoWeb

Violenti temporali accompagnati da forti raffiche di vento si sono abbattuti, a partire dalla serata di ieri, su tutta l’area del Varesotto, con particolare intensità nella zona di Induno Olona. Il maltempo ha provocato frane, allagamenti e smottamenti, richiedendo un massiccio intervento dei Vigili del Fuoco, operativi senza sosta per tutta la notte con numerose squadre impegnate sul territorio.

Anas ha comunicato la chiusura in entrambe le direzioni del tratto della Strada Statale 233 “Varesina” compreso tra il chilometro 55 e il chilometro 62, proprio nel comune di Induno Olona. La decisione è stata presa a causa di una frana multipla e dell’esondazione del fiume Olona. Le deviazioni sono state opportunamente segnalate sul posto.

Per gestire la situazione e garantire la sicurezza della viabilità, sul posto sono intervenute squadre di Anas e Forze dell’Ordine. Il miglioramento delle condizioni meteo ha favorito una gestione più efficace degli interventi rimasti, consentendo il progressivo rientro delle squadre di rinforzo inviate ieri dai comandi di Milano in supporto alle unità locali.

