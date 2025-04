Maltempo Piemonte, Arpa: “150cm di nuova neve in quota, attenzione alle valanghe”

MeteoWeb

“Si è conclusa una settimana davvero complicata: una perturbazione molto intensa ha apportato ingenti nevicate sopra i 2.500 metri di quota. I settori maggiormente coinvolti sono quelli occidentali e settentrionali dove sono stati raggiunti i 150cm di nuova neve. A causa dell’intensità delle nevicate e dell’umidità della neve fresca, l’attività valanghiva spontanea è stata notevole. Sono state osservate numerose valanghe molto grandi che hanno percorso distanze ragguardevoli raggiungendo in diversi casi il fondovalle. In alcuni casi, le valanghe, caratterizzate dall’abbondanza di acqua liquida e materiale detritico, hanno causato danni ad abitazioni e hanno interessato la viabilità”. Lo riferisce una nota di Arpa Piemonte.

“Grazie alla pausa delle precipitazioni nella giornata odierna, il manto nevoso sta iniziando un progressivo processo di consolidamento – prosegue l’agenzia per l’ambiente -. Per il fine settimana, è previsto un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche, seppure meno intenso. Il grado di pericolo sarà 3-Marcato sui settori occidentali e settentrionali e in quota anche su sud occidentali e meridionali. Le condizioni richiederanno ancora grande prudenza nelle attività in ambiente innevato”. Data la dinamicità meteorologica prevista per i prossimi giorni, Arpa consiglia di seguire gli aggiornamenti del bollettino valanghe.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.