Maltempo Piemonte: primi allagamenti a Pinerolo, allerta rossa per rischio idrogeologico

Il Piemonte si trova in queste ore di fronte a una fase meteorologica particolarmente delicata, che potrebbe evolvere rapidamente in una delle più significative ondate di maltempo degli ultimi mesi. I segnali di criticità iniziano già a manifestarsi sul territorio, e tra i primi centri colpiti figura Pinerolo, dove un violento temporale a carattere quasi stazionario ha provocato allagamenti localizzati nel centro abitato. Oltre 80 i millimetri di pioggia caduti nelle ultime tre ore sulle colline di Pinerolo, secondo i dati raccolti da Arpa Piemonte. Anas e Polizia locale di Pinerolo hanno disposto la chiusura del sottopasso di via dei Martiri, in prossimità del Parco Olimpico, e il sottopasso della provinciale 589 verso Riva, lungo la tangenziale di Pinerolo, oltre ad avere chiuso un paio di ponti sul torrente Lemina, sempre a Pinerolo, in via San Michele, in via Dei Mille e in località Tabona.

Difficoltà alla viabilità locale anche nel comune di Roletto, alle porte di Pinerolo, per una serie di smottamenti lungo le vie collinari e l’esondazione di alcuni corsi d’acqua minori in campagna.

Questa situazione, purtroppo, non rappresenta che l’inizio di un quadro previsto in ulteriore peggioramento nelle prossime ore. La Protezione Civile ha infatti diramato un bollettino che innalza il livello di allerta a rosso, il massimo previsto dalla scala di valutazione del rischio idrogeologico, per l’area nord-occidentale del Piemonte a partire dalla mezzanotte di giovedì 17 aprile 2025.

Cosa significa un’allerta rossa per rischio idrogeologico?

Quando viene dichiarata un’allerta rossa, le autorità stanno comunicando la presenza di condizioni potenzialmente estreme, legate a fenomeni meteorologici in grado di mettere seriamente a rischio l’incolumità delle persone e l’integrità di infrastrutture e territori. In particolare, il rischio idrogeologico fa riferimento a eventi che possono compromettere il suolo e le sue strutture, come frane, smottamenti e alluvioni, aggravati da piogge persistenti e abbondanti.

Questa tipologia di allerta viene emessa solo in presenza di una situazione meteorologica altamente pericolosa, capace di determinare impatti diffusi e gravi sull’ambiente e sulla vita quotidiana delle comunità coinvolte.

I fenomeni attesi nelle prossime ore

L’allerta riguarda un ampio spettro di possibili eventi. In particolare, su aree estese del Piemonte nord-occidentale, si potrebbero verificare:

Frane di grandi dimensioni , con rischio di isolamento per alcuni centri abitati

, con rischio di isolamento per alcuni centri abitati Colate rapide di detriti e fango , soprattutto nelle zone montane e collinari

, soprattutto nelle zone montane e collinari Ruscellamenti violenti e improvvisi , in grado di erodere il terreno e danneggiare la viabilità

, in grado di erodere il terreno e danneggiare la viabilità Aumenti rapidi del livello dei corsi d’acqua , con potenziali esondazioni anche in aree distanti dagli alvei principali

, con potenziali esondazioni anche in aree distanti dagli alvei principali Cedimenti di argini e occlusioni dei ponti , che potrebbero interrompere i collegamenti stradali

, che potrebbero interrompere i collegamenti stradali Caduta massi , con pericolo per edifici, strade e infrastrutture pubbliche

, con pericolo per edifici, strade e infrastrutture pubbliche Danni estesi a immobili, aziende, coltivazioni e servizi essenziali.

Tutti questi eventi potrebbero manifestarsi in modo combinato, rendendo difficile l’intervento tempestivo e aumentando il grado di pericolosità della situazione.

Effetti attesi e potenziali conseguenze

Oltre ai danni materiali, l’allerta rossa sottintende un pericolo concreto per la sicurezza delle persone. Il rischio di perdite di vite umane, purtroppo, non è da escludere in contesti esposti o in condizioni di scarsa preparazione.

Le conseguenze possono includere:

Distruzione o danneggiamento di abitazioni, edifici pubblici, reti stradali e ferroviarie

di abitazioni, edifici pubblici, reti stradali e ferroviarie Allagamenti anche in quartieri lontani dai fiumi principali

anche in quartieri lontani dai fiumi principali Compromissione delle reti elettriche, idriche e di comunicazione

delle reti elettriche, idriche e di comunicazione Caduta di alberi, cavi e segnaletica , con pericolo per automobilisti e pedoni

, con pericolo per automobilisti e pedoni Interruzioni di trasporti pubblici e servizi sanitari

e servizi sanitari Possibili incendi dovuti a cortocircuiti o lesioni da fulmini.

