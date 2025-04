Maltempo Piemonte, Biella allagata: Oremo esondato, il Cervo fa paura | VIDEO

MeteoWeb

Si fa sempre più critica la situazione maltempo in Piemonte, colpito da piogge torrenziali senza sosta. A Biella, l’Oremo è esondato in alcuni punti e il torrente Cervo fa sempre più paura, ingrossato dalle piogge. Allagamenti si registrano in varie zone della città, dove finora sono caduti 98mm di pioggia nelle ultime 24 ore. Situazione difficile anche in altre zone della provincia: a Sandigliano, strade chiuse per allagamenti.

E le piogge continueranno a cadere ancora abbondanti e senza sosta, contribuendo ad ingrossare i corsi d’acqua: alto rischio di esondazioni, frane e smottamenti.

Maltempo Piemonte, situazione difficile a Biella

Maltempo Piemonte, le immagini del torrente Cervo a Biella

Maltempo Piemonte, il torrente Cervo fa paura a Biella

