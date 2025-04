Maltempo senza sosta in Piemonte: crescono i fiumi, aperta la Sala operativa | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Allerta meteo rossa per domani in sette valli del Piemonte: Sesia, Cervo, Chiusella, Orco, Lanzo, Sangone e bassa Valsusa, mentre sarà arancione su alta Valsusa, valli Chisone, Pellice, Po e Tanaro, pianura settentrionale, Torinese e Cuneese. Il picco delle precipitazioni per domani, con l’allerta arancione già oggi, ha indotto il presidente Alberto Cirio e l’assessore Marco Gabusi ad aprire la Sala operativa della Protezione Civile da questo pomeriggio. L’allerta arancione di oggi per rischio idrogeologico e idraulico e valanghe sul Toce – precisa una nota regionale che riprende il bollettino di Arpa Piemonte – riguarda anche le valli Sesia, Cervo, Chiusella, Orco, Lanzo, Sangone e bassa Valsusa; per rischio idrogeologico e idraulico su alta Valsusa e sulle valli Chisone, Pellice e Po; per rischio idraulico su Valle Tanaro, pianura settentrionale, torinese e cuneese. Più tranquilla la situazione con allerta gialla sia per oggi che per domani sulle valli Varaita, Belbo, Bormida e Scrivia.

Secondo le previsioni, l’approfondimento di una saccatura atlantica sul Mediterraneo centro-occidentale continua a convogliare venti di scirocco in quota e orientali nei bassi strati sul Piemonte, mantenendo tempo perturbato. Dalla serata lo sviluppo di un profondo minimo tra la Corsica e il Mar Ligure determinerà un ulteriore peggioramento. Un’attenuazione dei fenomeni è attesa dal pomeriggio di domani. Venerdì dovrebbe tornare il sole.

Allerta meteo rossa in Piemonte: attenzione ad esondazioni e frane

Il maltempo avrà un’intensificazione e porterà precipitazioni molto forti sulle zone montane e pedemontane del Piemonte settentrionale e occidentale. L’Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente) del Piemonte, che consiglia di informarsi e di limitare gli spostamenti, ha emesso un’allerta rossa per rischio idrogeologico domani sulle vallate piemontesi nordoccidentali e arancione oggi su gran parte del Piemonte per possibili esondazioni dei corsi d’acqua e frane estese. L’allerta è arancione anche per possibili valanghe sulle Alpi dalle Cozie alle Lepontine.

Si prevede un progressivo innalzamento degli affluenti del Po, per molti dei quali è atteso il superamento della soglia di guardia domani. Gli ingenti contributi previsti dai bacini dell’Orco, dello Stura di Lanzo e della Dora Riparia porteranno all’innalzamento dei livelli del Po a valle di Torino. Previsto il raggiungimento della criticità moderata per il Tanaro domani.

Piogge localmente molto forti hanno interessato principalmente il Verbano, l’alto Vercellese, il Biellese e il Torinese. Nel VCO, gli accumuli sono molto elevati: spiccano i 305mm caduti a Sambughetto, 250mm a Larecchio, 230mm a Mottac Valgrande, 220mm a Domodossola. Le intense precipitazioni hanno determinato nella mattinata odierna l’innalzamento dei corsi d’acqua del bacino del Toce (salito di quasi 5 metri) e del Sesia. In particolare, si segnalano gli incrementi nei livelli registrati nelle sezioni del Toce a Domodossola e del Sesia a Borgosesia. Il torrente Lemina è in piena a Pinerolo, nel Torinese: chiusi i due ponti (via dei Mille/tabona) e primi piccoli smottamenti in collina.

Dal primo pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco sono al lavoro per allagamenti, danni d’acqua e smottamenti nel Verbanese: maggiori criticità a Villadossola e Beura Cardezza per due frane, evacuate per precauzione 30 persone dalle abitazioni vicine. Squadre al lavoro.

Maltempo Piemonte, tuoni e fulmini a Vigliano Biellese

Nella notte è attesa la fase più acuta, insieme al rinforzo dei venti, in particolare sui rilievi dal Torinese alla Valsesia, e tra la sera di oggi e domani mattina anche in pianura da Est, con possibili raffiche fino a 50-70 chilometri orari. Le zone più esposte al flusso umido sudorientale (settori alpini dal Torinese al Vco) potranno ricevere anche oltre 150-200 millimetri di pioggia nelle prossime 24 ore. Sono attesi fenomeni di innesco di frane superficiali e sulle zone alpine dalle Cozie alle Lepontine sono possibili inneschi di colate detritiche.

Maltempo Piemonte, torrente Lemina in piena a Pinerolo

Oggi e domani sono attese inoltre nevicate su tutto l’arco alpino. Oltre i 2.300-2.400 metri sono previsti accumuli di neve fresca superiori ai 150 centimetri. La quota neve rimarrà oggi tra i 1.900 e i 2.100 metri, per scendere lievemente domani. Le valanghe potranno raggiungere anche quote inferiori, interessando localmente la viabilità. Il pericolo valanghe aumenterà rapidamente a 4-forte. Localmente potrà raggiungere il grado 5-molto forte in alta quota.

Le forti precipitazioni previste nelle prossime 36 ore determineranno anche un diffuso innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua della regione, sia sul reticolo idrografico secondario sia sui corsi d’acqua più importanti. Si prevede un progressivo innalzamento degli affluenti del Po: per molti dei quali è atteso il superamento della soglia di guardia nella giornata di domani. Gli ingenti contributi previsti dai bacini dell’Orco, dello Stura di Lanzo e della Dora Riparia porteranno all’innalzamento dei livelli del Po a valle della città di Torino. In particolare, per le sezioni del Po a San Sebastiano e a Crescentino è previsto il raggiungimento del livello di criticità elevata. Date le precipitazioni previste nel Piemonte meridionale ed in particolare sul bacino del Tanaro si prevede il raggiungimento della criticità moderata per il fiume Tanaro nella giornata di domani. Nelle zone che vedranno le precipitazioni più intense sono attesi fenomeni di innesco di frane superficiali e sulle zone alpine dalle Cozie alle Lepontine sono possibili inneschi di colate detritiche.

