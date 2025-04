Maltempo Piemonte, la situazione inizia ad essere critica: esondazioni a Domodossola e Biella | VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo insiste sul Piemonte, con piogge torrenziali in atto soprattutto sul settore settentrionale della regione. Le piogge più abbondanti interessano il Verbano, dove si superano i 250mm di accumulo nelle ultime 24 ore. Tra i dati pluviometrici parziali più rilevanti, segnaliamo: 261mm a Sambughetto, 209mm a Larecchio, 196mm a Domodossola, 187mm a Mottac, 161mm a Fomarco, 160mm ad Arvogno, 157mm a Mergozzo, 145mm ad Anzino, 140mm all’Alpe Veglia, 138mm a Pizzanco, 120mm a Formazza. Forti piogge stanno colpendo anche il Biellese e il Vercellese; segnaliamo: 188mm a Boccioleto, 138mm a Camparient, 132mm a Carcoforo, 126mm a Rassa, 119mm ad Alto Sermenza, 114mm a Oropa.

A causa delle piogge incessanti, la situazione inizia ad essere critica. Il Toce ha iniziato ad esondare nei boschi laterali a Domodossola. Anche a Biella, i torrenti iniziano ad esondare, mentre il forte vento sta abbattendo alberi e linee elettriche.

La situazione peggiorerà nelle prossime ore perché le piogge non accenneranno a placarsi, andando a gonfiare ancora di più i corsi d’acqua e causando allagamenti, frane e smottamenti.

Maltempo Piemonte, torrenti esondati nel Biellese

