Maltempo Piemonte e Valle d’Aosta, è un’alluvione storica: raggiunti i 600mm di pioggia, DATI senza precedenti!

Sono davvero impressionanti i dati pluviometrici, ancora parziali, del peggioramento in corso tra Piemonte e Valle d’Aosta. Tra ieri e oggi sono caduti 585mm di pioggia al lago di Seebna (Gressoney), 559mm a Lillianes, 402mm a Pontboset, le località più colpite della Valle d’Aosta. In Piemonte abbiamo 537mm a Trivero, 493mm al Santuario di Oropa, 469mm a Valstrona, 462mm a Montecrestese, 442mm ad Andrate, 439mm a Carcoforo, 437mm a Domodossola, 423mm a Fobello, 414mm a Varisella, 377mm ad Ala di Stura, 321mm a Stresa, 309mm a Lanzo Torinese, 300mm a Macugnaga, 278mm a Biella, 271mm a Pinerolo, 245mm a Ceresole Reale, 181mm a Verbania.

Si tratta di dati pluviometrici impressionanti, che battono ogni record storico. Mai al Nord/Ovest aveva piovuto così tanto in così poco tempo. I fiumi sono in piena: chiusi tantissimi ponti, a partire da quello sul Po a Chivasso. Anche a Torino chiusi i ponti Ferdinando di Savoia e Amedeo VIII sullo Stura, il Bologna e il Carpanini sul Dora. Cancellati tutti i treni da Torino a Bardonecchia, mentre a Sestriere l’accumulo di neve ha superato il metro e in Val Chisone sono iniziate le prime valanghe; una di medie dimensioni si è verificata nel pomeriggio sopra il bacino artificiale di Pourrieres.

Risolto il blackout Montiglio, ma c’è mezza Valle d’Aosta senza corrente elettrica. La situazione è sempre più critica, a Monteu da Po c’è un morto ma sono decine le case allagate. Diverse centinaia di persone – forse migliaia – sono evacuate in tutto il territorio. Sono momenti molto concitati e non riusciamo ad essere precisi sui numeri del bilancio, perchè la situazione è in continua – drammatica – evoluzione.

