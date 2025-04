Maltempo Piemonte: isolate 150 persone a Pinerolo, evacuata la frazione di Terranova

MeteoWeb

A Pramollo, nei pressi di Pinerolo, nel Torinese, a causa delle forti piogge, si è verificato il cedimento strutturale del muro di sostegno della strada di collegamento del centro abitato con le frazioni poste in quota. Circa 150 persone risultano isolate e sono state attivate le squadre di soccorso. Lo comunica la prefettura di Torino. Per quanto riguarda la viabilità autostradale, resta chiusa la A5 nell’area di Ivrea; sono tuttavia in corso – informa la prefettura – valutazioni in ordine alla possibilità di riaprire una carreggiata per entrambi i sensi di marcia. L’autostrada A32 Torino-Bardonecchia è aperta, con stoccaggio dei mezzi pesanti presso Salbertrand in direzione Francia dovuto alla coda che si è formata in precedenza e al traffico intenso. Si registra, infine, un rischio di allagamento nel raccordo stradale Torino – Beinasco-Pinerolo.

Torino, divieto di passaggio e sosta nei parchi attraversati da fiumi

Nonostante la fine delle precipitazioni e il miglioramento della situazione meteo, a Torino la situazione resta costantemente monitorata, in modo particolare per quello che riguarda i livelli idrometrici dei fiumi. A tutela dell’incolumità delle persone, la Città ha adottato un’ordinanza per evitare la sosta e il passaggio nei parchi cittadini attraversati da corsi d’acqua, su ponti e passerelle e in prossimità dei fiumi stessi. Continua intanto il monitoraggio del ponte Umberto I e di corso Fiume da parte delle pattuglie della Polizia locale presenti sul posto, mentre sono stati riaperti e monitorati, oltre al ponte Ferdinando di Savoia, anche l’Amedeo VIII sul fiume Stura e il Carpanini sulla Dora, dove resta chiuso soltanto il ponte Bologna. Ancora chiusi anche i Murazzi.

Segnalate rotture di alberi, a causa della pioggia e delle raffiche di vento, in via Gaidano e strada Vicinale del Cresto, senza conseguenze per persone o cose.

Casale evacua in via precauzionale Terranova

Viste le ulteriori previsioni di piena del Po, il Comune di Casale Monferrato (Alessandria) ha predisposto, in via precauzionale, l’evacuazione della frazione di Terranova per evitare eventuali problemi durante la notte con il buio. “Purtroppo, mentre le notizie dalla Valsesia sono confortanti e il fiume non dovrebbe crescere, quelle da Torino lo sono meno – aggiorna il sindaco Emanuele Capra – Si prevede una piena per le 23, che purtroppo potrebbe durare tutta la notte. Per questo motivo, si è deciso di procedere all’evacuazione della frazione, che si trova alla confluenza tra Po e Sesia”.

I residenti troveranno sistemazione nella palestra della scuola Leardi, già attrezzata. Sempre in via precauzionale, è stata aperta quella ‘San Paolo’, in un’altra zona della città. “I dati che preoccupano sono quelli del Po – aggiunge il vicesindaco Luca Novelli -. Non tanto per l’acqua che potrebbe arrivare, ma sulla durata della piena e su un’ipotetica non tenuta degli argini”.

Per Alessandria, invece, la piena del fiume Bormida è prevista per mezzanotte. “Considerata la situazione dinamica – fa sapere il primo cittadino Giorgio Abonante – non si esclude la possibile chiusura del ponte“. Il monitoraggio proseguirà comunque fino a domani, 18 aprile, da parte di Polizia Locale, Protezione Civile e Anas, quest’ultima presente con una squadra di pronto intervento richiesta in sede di tavolo tecnico in Prefettura. Scarsa visibilità, asfalto scivoloso, distrazione e velocità tra le cause che hanno portato a diversi incidenti sulle strade della provincia. Dai Carabinieri, impegnati per tutta la giornata, la raccomandazione di continuare con la massima prudenza.

