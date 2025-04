Maltempo Piemonte, allagamenti a Ivrea: la Dora Baltea fa paura, si teme l’esondazione | FOTO

MeteoWeb

Il Piemonte resta stretto nella morsa del maltempo, con le piogge torrenziali che stanno iniziando a causare esondazioni, frane e smottamenti, con conseguenti evacuazioni o zone isolate. La situazione è in peggioramento anche a Ivrea, dove a far paura è la piena della Dora Baltea. A causa del rischio di esondazione, sono già stati avvisati i residenti di via delle Rocchette. Allagamenti sono in corso in varie zone della città, come in zona lago San Michele, corso Vercelli zona Penny, porta Torino e sui dossi di Bellavista. Sarà una notte di apprensione per cittadini, con le piogge che continueranno a cadere con insistenza anche nelle prossime ore.

