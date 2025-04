Maltempo Piemonte: il Lago Maggiore esonda a Verbania, evacuazioni nel Biellese

MeteoWeb

Continuano a farsi sentire in Piemonte gli effetti della violenta ondata di maltempo delle scorse. Il livello del Lago Maggiore continua a salute. Anche se l’intensità delle piogge si è ridotta, nel bacino del Verbano si stanno infatti riversando enormi quantità d’acqua raccolta dai fiumi, dai torrenti e dai rii che scendono dalle montagne circostanti. Alle 21, il livello era di 195,4 metri e sempre in serata il lago è esondato a Verbania, in Piazza Garibaldi, nel rione di Pallanza. La Protezione Civile ha posizionato le paratie a protezione della piazza.

Arpa Piemonte comunica che sono ritornati alla soglia verde tutti i fiumi del Piemonte, ad eccezione del Po e del Bormida, con le piene che stanno transitando in pianura. La piena del Po transiterà nelle prossime ore in tutta la Pianura Padana.

Nel Biellese, il torrente Sessera ha ampiamente superato il livello di guardia e risulta prossimo all’esondazione. Per questa ragione, i Carabinieri del nucleo radiomobile di Cossato e della stazione di Coggiola hanno fatto evacuare due persone che abitano in una strada del paese vicino all’alveo del torrente. Per lo stesso motivo, sono state fatte evacuare una quarantina di residenti da frazione Masseranga a Portula: tra loro, quattro famiglie sono state accolte nel salone polivalente del Comune, dove passeranno la notte, e altre trenta persone sono ospitate in un agriturismo a Castagnea.

Salvati due anziani nel Vercellese

I Vigili del Fuoco hanno soccorso oggi pomeriggio due persone anziane in una cascina nel comune di Santhià (Vercelli) che, a causa dell’esondazione del torrente Elvo, erano impossibilitate ad abbandonare la propria abitazione. Con l’ausilio di un piccolo gommone, le due squadre di soccorritori sono riuscite a portare le due persone e il loro cane in salvo. Sul posto anche Ovest Sesia e i Carabinieri di Santhià.

