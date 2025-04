Maltempo Piemonte, piogge intense sul VCO: grossa frana in Valstrona

MeteoWeb

Pasqua ancora in compagnia del maltempo in tutto il Verbano-Cusio-Ossola. In tutta la provincia del Piemonte, la giornata è stata caratterizzata da piogge intense. Nel pomeriggio, una frana di notevoli dimensioni ha invaso la provinciale della valle Storna tra Fornero e Piana di Fornero: il traffico è chiuso e sul posto è al lavoro il personale del Comune di Valstrona e della Provincia, oltre ai Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile.

A causa delle piogge, il Lago Maggiore è tornato a crescere. Alle 11, aveva toccato quota 199,53 e dopo le 14 è tornato a salire – seppur molto lentamente – superando quota 200 centimetri sullo zero idrometrico. Alle 20, il livello del Lago era sceso nuovamente a 195,10.

