Maltempo, piogge e temporali in diverse zone d’Italia: nubifragi e grandine

È un 25 aprile segnato dal maltempo in molte zone d’Italia a causa di un nuovo impulso di aria fredda ed instabile in quota sta che sta portando rovesci e temporali sparsi. Il satellite mostra un bellissimo ricciolo ciclonico al largo del delta del Po. Il maltempo ha interessato le regioni di Nord-Est ma sta colpendo anche la Lombardia centro-meridionale, con una forte grandinata che si è abbattuta su Brescia, mentre forti temporali sono in atto al Centro-Sud, in particolare in Abruzzo, Molise e Puglia, con forti grandinate nel Foggiano, e in maniera più sparsa tra Umbria, Lazio e Toscana. Attenzione ai temporali: portano il rischio di nubifragi, grandine e forti raffiche di vento.

A livello di precipitazioni, i dati (parziali) più rilevanti finora indicano: 38mm a Vicenza, Mestre, Mestrino, 37mm a Voghenza, 36mm a Caldogno, 33mm a Montorso Vicentino, Ururi, 31mm a Cavarzere, Castelmauro, Castrignano de’ Greci, 30mm a Padova, Pietrabbondante, Volpago del Montello, 29mm a Nerola, 27mm a San Pietro Avellana, 23mm a Treviso, 22mm a Corinaldo, 21mm a Cupramontana, Diamantina, 20mm a Force, Malborghetto di Boara, 19mm a Venezia, Cagnano Varano, San Lorenzo Nuovo.

Domani, sabato 26 aprile, le condizioni meteo miglioreranno al Nord ma peggioreranno al Sud. Il Ciclone del 25 aprile, infatti, scivolerà sempre più verso meridione, provocando forti piogge e temporali sin dalle prime ore del mattino sulle regioni meridionali.

