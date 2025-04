Maltempo Puglia, grandinata killer nel Leccese: colture ko

MeteoWeb

Una violentissima grandinata si è verificata in provincia di Lecce, con il 50% delle patate varietà Sieglinde e Annabella andato perso anche per il gelo e l’abbassamento repentino delle temperature che stanno compromettendo gravemente piante e prodotti in campo. Lo denuncia Coldiretti Puglia, dopo le verifiche in campo sugli effetti della devastante grandinata a Martano, a Salve in località Torre Pali e delle gelate a Gallipoli, con gravi danni sulla produzione di patate, ma anche su rape, cicorie, finocchi, insalata, zucchine, fave, piselli e cavolfiori. Sono pesanti soprattutto i danni sui campi di patate, con le piante bruciate dalla grandine e il rischio che vada persa anche la produzione più tardiva, ma si registrano anche effetti gravi sui carciofi.

Come nel resto d’Italia, anche in Puglia gli imprenditori si trovano ad affrontare fenomeni controversi, dove in poche ore si alternano eccezionali ondate di maltempo a caldo fuori stagione. In questo contesto, spiega Coldiretti Puglia, è fondamentale “riconoscere agli imprenditori agricoli un ruolo incisivo nella gestione del territorio, dell’ambiente e delle aree rurali”, considerato che il rischio idrogeologico con differente pericolosità idraulica e geomorfologica riguarda l’81% dei comuni leccesi.

