Maltempo Puglia, nubifragio e violenta grandinata si abbattono su San Severo | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Anche oggi la Puglia è stata colpita da forti temporali che hanno scatenato nubifragi e grandinate, con associati disagi. Ne è un esempio quando accaduto a Torremaggiore, nel Foggiano, dove una grandinata ha imbiancato tutto. O anche il nubifragio che si è abbattuto sulla vicina San Severo, causando allagamenti nelle strade, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Alcune strade della località si sono trasformati quasi in fiumi, per la grande quantità di acqua che le attraversava, che ha provocato gravi disagi alla circolazione.

Oltre alla pioggia, anche su San Severo si è verificata una fortissima grandinata. I chicchi sono caduti in abbondanza, lasciando consistenti accumuli al suolo. Insomma, un 25 aprile all’insegna del forte maltempo per questa parte della Puglia.

Maltempo Puglia, allagamenti a San Severo

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Foto







/

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.