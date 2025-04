Maltempo Sicilia, piogge e temporali sull’isola: allagamenti a Palermo, traffico in tilt | VIDEO

MeteoWeb

Piogge e temporali stanno colpendo varie aree della Sicilia oggi. I dati pluviometrici più rilevanti delle ultime 24 ore indicano: 32mm a Palermo, 25mm a Torretta, 24mm a Menfi, 21mm a Maniace, 20mm a Favignana, 19mm a Marsala, Sciacca, Riesi, 18mm ad Aragona, 16mm a Campobello di Mazara, 15mm a Isola delle Femmine, 14mm a Caronia, 12mm a Nissoria, Assoro, 11mm a Maletto.

Un temporale si è abbattuto anche su Palermo città, provocando allagamenti nelle strade. A Piazza Indipendenza e via Re Ruggero, sono intervenuti i Vigili del Fuoco per liberare gli automobilisti rimasti intrappolati nelle auto. Disagi anche lungo Viale Regione Siciliana e nella zona degli ospedali. In diverse zone della città, il traffico è paralizzato. La pioggia era prevista nel capoluogo e la Protezione Civile aveva emanato l’allerta gialla.

Maltempo Sicilia, forti piogge a Ciminna (Palermo)

