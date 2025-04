Maltempo Spagna, inondazioni alle Canarie: feriti a Lanzarote | FOTO

MeteoWeb

Il governo delle Canarie, attraverso la Direzione generale per le emergenze, ha revocato lo stato di emergenza per rischio di inondazioni sull’isola di Lanzarote, dichiarato dopo i 60mm di pioggia caduti ieri in sole due ore. Sono stati registrati un totale di 240 incidenti, localizzati a Teguise e Arrecife, per la maggior parte legati a inondazioni nei piani terra e nei garage. Inoltre, cinque persone sono state soccorse per ferite lievi. Lo riferisce il quotidiano “El Mundo”. Sull’isola le precipitazioni sono iniziate nel primo pomeriggio di ieri e hanno provocato rapidamente l’allagamento di cantine, case e arterie stradali. Alcune vie sono state chiuse al traffico per motivi di sicurezza.

Anche Tenerife è stata colpita dal maltempo con piogge torrenziali che hanno causato frane e smottamenti, specialmente nelle aree settentrionali e in quelle montuose.

