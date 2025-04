Maltempo, forti temporali da Nord a Sud: nubifragio e grandine affondano Biancavilla, in Sicilia | VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali stanno colpendo un po’ tutta Italia da Nord a Sud, provocando in alcuni casi nubifragi, grandine e forti raffiche di vento. I fenomeni più intensi stanno colpendo la Sicilia orientale, con temporali molto forti tra Catania e Siracusa. I dati pluviometrici delle ultime 24 ore indicano 30mm di pioggia caduti a Palazzolo Acreide, 26mm a Pedagaggi, 17mm a Biancavilla, 12mm ad Adrano, 11mm a Palagonia. Un nubifragio, accompagnato da una violenta grandinata, ha causato importanti allagamenti a Biancavilla, nel Catanese, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Le strade sono invase dall’acqua, accumulatasi in grande quantità, insieme alla grandine galleggiante. Tantissimi disagi per la circolazione, con le auto in alcuni casi impossibilitate a proseguire.

Diversi temporali sono in atto nelle aree interne del Centro-Sud, ma anche in Emilia Romagna, come dimostrano le immagini dei satelliti.

Nel Lazio, violenti temporali con grandine e tantissimi fulmini hanno colpito Rieti, la zona Montefiascone e Viterbo, la zona tra Anagni, Frosinone e Alatri, come segnala la pagina Facebook “Meteo Lazio”. I dati pluviometrici indicano che finora sono caduti 19mm di pioggia a Fiuggi, 18mm ad Anagni, 10mm a Frosinone. Un’intensa grandinata ha mandato in tilt il traffico sull’autostrada all’altezza di Ceprano, nel Frusinate (foto seguente).

Una intensa grandinata ha colpito anche Campobasso e i comuni limitrofi, imbiancando strade e tetti e facendo crollare le temperature di circa 10°C. È accaduto intorno alle 14. I chicchi di grandine grandi come ceci hanno causato apprensione tra gli automobilisti, molti dei quali hanno cercato riparo sotto cavalcavia e ponti in attesa che il temporale si attenuasse. Il maltempo ha portato anche tuoni e fulmini.

Maltempo, la grandine imbianca i tetti di Campobasso

Forti temporali stanno colpendo anche ampie zone dell’Emilia Romagna, dove segnaliamo: 33mm a Gambellara, 32mm a Maserno, 21mm a Bettola, 19mm ad Argenta, Medelana, 15mm a Migliarino, Varsi, Carpineti.

Maltempo Emilia Romagna, temporale nella zona di Carpi

Grandinata a San Marino

Nelle prossime ore, sull’Italia si faranno sentire anche gli effetti dell’arrivo di un nuovo ciclone, denominato Gunther dall’Università di Berlino. In serata, il fronte freddo supererà le Alpi e si abbatterà sul Nord Italia con forti temporali tra Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto. Il maltempo continuerà anche domani, giovedì 24 aprile.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.