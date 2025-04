Maltempo, forti temporali tra Piemonte e Lombardia: Biella colpita in pieno | FOTO

MeteoWeb

Il fronte freddo del ciclone Gunther sta per entrare in Italia e già forti temporali sono in atto nel settore nordorientale del Piemonte, colpendo in pieno Biella e sfondando anche in Lombardia, nel Varesotto. A Biella, nelle ultime 3 ore sono caduti 19mm di pioggia, 20mm a Oropa e Camparient; 22mm a Varallo Pombia e 17mm a Borgomanero, località del Novarese. Andando in Lombardia, oggi sono caduti 38mm a Mondonico, 37mm a Cavagnano, 23mm a Borgnana, 16mm a Varese.

Straordinari arcobaleni doppi sono apparsi in tutto il Piemonte per l’incontro tra gli ultimi raggi del sole al tramonto e i forti temporali in corso sulla regione in quel momento, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto.

Il maltempo continuerà nelle prossime ore sul Nord Italia, con forti temporali tra Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto. I fenomeni potranno essere localmente intensi, con nubifragi e grandinate. Attenzione alle zone di montagna.

