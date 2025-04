Maltempo, temporali pomeridiani sull’Appennino centrale: grandine dalla Romagna al Viterbese | VIDEO

MeteoWeb

Temporali pomeridiani stanno colpendo l’Appennino centrale, in particolare quello emiliano-romagnolo e in maniera più sparsa anche in Umbria e Lazio. Temporali diffusi interessano l’Appennino emiliano centro-orientale e romagnolo: i fenomeni più intensi, con anche grandine, vengono segnalati in Romagna tra Castel dell’Alpe, San Benedetto in Alpe, Verghereto e in Emilia tra Roccapelago, Pievepelago, Riccovolto, Fontanaluccia e Madonna di Pietravolta, segnala la pagina Facebook “Emilia Romagna Meteo”.

Intensi temporali sono in atto anche nella zona di Viterbo, come a Ronciglione, colpita da una forte grandinata (video da “Meteo Lazio”).

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

