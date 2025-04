Maltempo Toscana: alcuni fiumi minori hanno rotto gli argini in Versilia

MeteoWeb

Oltre all’emergenza frane, il maltempo in Versilia ha causato anche la piena del reticolo idrico minore con la conseguente rottura di alcuni argini su cui i tecnici del Consorzio di Bonifica sono intervenuti. Azioni sono state fatte anche per liberare le luci dei ponti e dei sovrappassi di torrenti, canali e ruscelli da alberi, detriti, piante che le otturavano, causando allagamenti nelle aree circostanti. Idrovore in azione in tutta l’area. In particolare, quella della Bufalina è stata attivata sin dalla mattina del 17 aprile per tenere il livello del Lago di Massaciuccoli su valori ordinari. Le idrovore resteranno accese anche nei prossimi giorni, in previsione di una nuova perturbazione in arrivo nel fine settimana che, comunque, dovrebbe avere un impatto molto più contenuto.

Durante la notte, è stata aperta la cassa di espansione del Baccatoio per contenere la piena del corso d’acqua che ha superato il secondo livello di guardia. I tecnici del Consorzio sono in costante contatto con il Genio Civile per organizzare vari lavori di ripristino e gestire il post-allerta.

Tra i dati che mostrano l’intensità di questo nuova ondata di maltempo, il Comune di Stazzema ha rilevato al pluviometro di Pomezzana 250mm di acqua piovuta in 36 ore e 225mm solo nelle ultime 24 ore.

