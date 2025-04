Maltempo USA: aumenta il numero dei morti, allerta massima per nuove tempeste

MeteoWeb

Almeno sette persone sono morte per un’ondata di maltempo in diverse zone degli Stati Uniti. L’allerta per trombe d’aria e tempeste è massima, con previsioni di peggioramento del tempo in un’ampia area del Paese, dal Texas alla West Virginia. Le prime devastazioni sono state registrate in Oklahoma, Kentucky Indiana, Missouri, Tennessee e Arksansas, con alluvioni e tornado. In Arkansas, la furia di un tornado ha scaricato detriti da un’altezza di oltre ottomila metri. Il bilancio di sette vittime è destinato a salire. Le tempeste attese nelle prossime ore, hanno messo in guardia il National Weather Service, il servizio meteorologico federale, potrebbe provocare altri morti.

