Maltempo USA, violente tempeste e tornado al Sud e nel Midwest: distruzione, almeno 5 vittime | FOTO

Violente tempeste e tornado hanno devastato diverse città degli USA, dall’Oklahoma all’Indiana, durante quello che potrebbe essere un periodo da record di condizioni meteorologiche mortali e inondazioni. Le tempeste hanno distrutto case e sollevato detriti fino a quasi 8000 metri di altezza. Decine di allerte per tornado e temporali violenti sono stati emessi ieri e questa mattina dal Texas alla Virginia Occidentale, mentre le tempeste colpivano questi e altri stati. Le tempeste hanno abbattuto linee elettriche e alberi e divelto i tetti delle case. I meteorologi affermano che è stato l’atto di apertura di una settimana di condizioni meteorologiche estreme, poiché il riscaldamento diurno si combina con un’atmosfera instabile, un forte wind shear e un’abbondante umidità proveniente dal Golfo.

Vittime e feriti

Il sergente Clark Parrott della Missouri Highway Patrol ha detto che almeno una persona è morta nel Missouri sudorientale, ha riferito KFVS-TV, mentre parte di un magazzino è crollato in un sobborgo di Indianapolis, intrappolando almeno una persona all’interno.

Come riporta NBC News, quattro morti sono stati registrati nel Tennessee. Ray Garcia, vice capo dell’ufficio dello sceriffo della contea di Fayette, ha segnalato alberi e linee elettriche abbattuti e i funzionari si stanno preparando per altre piogge e forti tempeste nella giornata di oggi.

Maltempo USA: gravi inondazioni a Nashville, in Tennessee

Nel nord-est dell‘Arkansas è stata emessa una rara emergenza tornado. È stata brevemente dichiarata ieri sera intorno a Blytheville, con detriti sollevati ad almeno 7,6km, secondo il meteorologo Chelly Amin. La Divisione di gestione delle emergenze dell’Arkansas ha riferito che ci sono stati danni in 22 contee a causa di tornado, raffiche di vento, grandine e inondazioni improvvise. Almeno quattro persone sono rimaste ferite, ma non ci sono state segnalazioni di vittime fino a ieri sera. Vigili del Fuoco volontari e agenti di Polizia a Lake City, in Arkansas, hanno cercato tra le macerie e salvato le persone durante la notte dopo i gravi danni causato da un gigantesco tornado. Nessuno è rimasto gravemente ferito, ma i residenti erano senza elettricità e alcuni anche senza acqua, ha detto il sindaco Cameron Tate.

Quattro persone sono rimaste ferite nel Kentucky quando una chiesa è stata colpita dai detriti di un presunto tornado, secondo Ballard County Emergency Management. Una persona è in condizioni critiche, mentre le altre non sono in pericolo di vita. Due lavoratori sono rimasti feriti in un centro di distribuzione Sur La Table a Brownsburg, in Indiana, che è stato gravemente danneggiato dalla tempesta, ha affermato un portavoce dell’azienda. Le squadre di soccorso hanno lavorato per diverse ore per liberare un lavoratore intrappolato nel centro di distribuzione, dove il tetto e un muro sono crollati. “Erano solo detriti pesanti che le erano caduti addosso“, ha detto a WTHR-TV il portavoce del dipartimento dei Vigili del Fuoco di Brownsburg, Kamrick Holding. “Si trovava nel posto sbagliato al momento sbagliato”. La donna era cosciente e stava parlando con un medico durante il salvataggio: è stata portata in ospedale.

Cinque autoarticolati sono stati travolti dal vento sull’Interstate 65 vicino a Lowell, in Indiana, ha riferito la Polizia statale. Le scuole pubbliche di Indianapolis hanno annunciato una giornata di apprendimento a distanza oggi a causa di interruzioni di corrente in diversi edifici. Almeno 10 distretti in Indiana hanno annullato o ritardato le lezioni in presenza. Una serie di temporali ha scaricato forti piogge in alcune parti dell’Indiana ieri sera. Almeno una strada è stata allagata a Indianapolis, con l’acqua che ha quasi raggiunto i finestrini di diverse auto, secondo il Dipartimento di Polizia metropolitana della città.

Un tornado ha toccato terra nella città di Owasso, nel nord-est dell’Oklahoma, secondo il servizio meteorologico. Non ci sono state segnalazioni immediate di feriti, ma il tornado ha danneggiato gravemente i tetti delle case e abbattuto linee elettriche, alberi, recinzioni e capannoni, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto.

Estesi blackout

Questa mattina, registrati blackout per oltre mezzo milione di clienti in Indiana, Ohio, Kentucky, Arkansas, Tennessee, West Virginia, Mississippi, Missouri e Texas, secondo PowerOutage.us, che tiene traccia delle interruzioni a livello nazionale.

L’allerta meteo continua

Sono previsti ulteriori cicli di forti piogge in alcune parti del Texas, nella bassa valle del Mississippi e nella valle dell’Ohio fino a sabato 5 aprile. I meteorologi hanno avvertito che potrebbero passare ripetutamente sulle stesse aree, producendo pericolose alluvioni lampo in grado di spazzare via le auto. Pioggia per un totale di 380mm è prevista per i sette giorni successivi nel nord-est dell’Arkansas, nell’angolo sudorientale del Missouri, nel Kentucky occidentale e nelle parti meridionali dell’Illinois e dell’Indiana, ha avvertito il servizio meteorologico, con alcune aree in Kentucky e Indiana a un rischio particolarmente elevato di inondazioni.

Il potente sistema di tempesta porterà “alluvioni lampo significative e pericolose per la vita” ogni giorno fino a sabato, ha affermato il National Weather Service. Con più di 300mm di pioggia possibili nei prossimi quattro giorni, il diluvio prolungato “è un evento che capita una volta in una generazione o una volta nella vita”, ha affermato il servizio meteorologico. “Sono possibili quantitativi totali e impatti storici delle precipitazioni”. Oltre 90 milioni di persone sono a rischio di condizioni meteorologiche avverse in una vasta parte degli USA, che si estende dal Texas al Minnesota e al Maine, secondo lo Storm Prediction Center con sede in Oklahoma.

