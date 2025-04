Maltempo USA: il Wedge Tornado, la furia della natura che inghiotte case e vite

MeteoWeb

Lake City, nel nord-est dell’Arkansas, si è ritrovata improvvisamente al centro di uno degli eventi meteorologici più estremi degli ultimi anni. Ciò che sembrava la sequenza di un film catastrofico, con un gigantesco tornado accompagnato da raffiche di vento, lampi e saette, si è invece materializzato con terrificante precisione, come previsto dalle autorità meteo che avevano emesso con largo anticipo un’allerta massima. Il National Weather Service aveva diramato una Tornado Emergency, il più alto livello di allarme, a indicare la presenza in atto di un tornado eccezionalmente distruttivo, con rischio concreto per la vita delle persone.

Il fenomeno atmosferico che ha colpito la regione è stato classificato come un wedge tornado, una delle forme più imponenti e pericolose di tornado, il cui diametro al suolo può raggiungere anche i due chilometri. In questo caso specifico, i venti hanno toccato velocità stimate intorno ai 320 chilometri orari, una forza distruttiva capace di abbattere abitazioni, sradicare alberi, sollevare veicoli e spezzare linee elettriche. Le esplosioni di numerosi trasformatori hanno lasciato oltre 40.000 persone senza corrente elettrica, aggravando l’impatto su una comunità già colpita nel profondo.

Lake City non è stata l’unica località coinvolta: anche Monette e altre comunità vicine hanno subito danni significativi. Le immagini mostrano tetti scoperchiati, strutture sventrate, alberi abbattuti e linee elettriche divelte. Almeno sette persone sono rimaste ferite e hanno richiesto cure mediche immediate. In risposta ai danni, il distretto scolastico Westside Consolidated ha annunciato la chiusura delle scuole, dopo che uno degli edifici ha subito danni strutturali tali da renderlo temporaneamente inagibile.

Nonostante le raccomandazioni delle autorità locali, che avevano invitato i cittadini a cercare rifugio in seminterrati o stanze senza finestre, l’impatto del tornado è stato dirompente. Le condizioni atmosferiche estreme hanno trasportato detriti fino a un’altitudine di 38.000 piedi – circa 11.500 metri – una quota superiore a quella normalmente raggiunta da un aereo di linea. Questo dato, oltre a testimoniare la potenza del fenomeno, evidenzia la sua eccezionalità.

L’evento si inserisce in un contesto più ampio di maltempo violento che ha interessato vaste aree del Midwest e del Sud degli Stati Uniti. Nel complesso, si stima che almeno undici tornado abbiano colpito tra l’Arkansas e il Missouri in poche ore, accompagnati da tempeste intense e inondazioni improvvise. L’intero sistema atmosferico ha messo a dura prova le capacità di risposta delle autorità e ha sollevato nuove riflessioni sulla resilienza delle infrastrutture di fronte a fenomeni meteo sempre più estremi.

Il termine wedge tornado, coniato in ambito meteorologico per descrivere vortici eccezionalmente larghi, ben riassume la portata dell’evento di Lake City. Questi tornado, pur non essendo automaticamente più intensi in termini di forza rispetto ad altri più sottili, sono spesso associati a situazioni di pericolo estremo, proprio per la loro estensione e la difficoltà nel riconoscerli visivamente da lontano. La loro presenza è quasi sempre collegata a supercelle temporalesche, le stesse che producono grandine di grandi dimensioni, venti violenti e piogge torrenziali.

In conclusione, ciò che è avvenuto in Arkansas rappresenta non solo un evento meteorologico rilevante dal punto di vista scientifico, ma anche un richiamo urgente alla necessità di preparazione, informazione e investimenti in sistemi di allerta tempestiva. Il tornado che ha colpito Lake City resterà impresso nella memoria della comunità locale come un simbolo della forza devastante della natura e dell’importanza di non sottovalutare mai gli avvisi lanciati dalle autorità competenti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.