Maltempo USA, inondazioni in Michigan: Detroit si risveglia sott’acqua | VIDEO

Gli abitanti dell’area metropolitana di Detroit, in Michigan, si stanno svegliando con le strade allagate e l’acqua nei loro scantinati. I temporali di ieri hanno portato piogge record nell’area, travolgendo i sistemi di drenaggio. L’acqua è così alta in alcune aree, come Dearborn Heights, che le auto sono sommerse. Allerte per inondazioni sono ancora in vigore in alcune parti delle contee di Wayne, Washtenaw, Southeast Macomb e Southeast Oakland.

“L’allerta inondazione è stata estesa nel distretto fino alle 10 del mattino“, ha affermato il MSP Second District, che ha giurisdizione sulle autostrade metropolitane di Detroit, in un post su X. “Abbiamo appena avuto altra pioggia nel distretto. Durante la notte abbiamo avuto inondazioni di breve durata sul sistema autostradale e sulle strade laterali. Attualmente, tutte le autostrade sono aperte, ma stiamo osservando ristagni su tutte le carreggiate. Quindi rallentate e aumentate la distanza di sicurezza”.

Le inondazioni a Detroit si inseriscono nella violenta ondata di maltempo che sta colpendo ampie zone degli USA, provocando tornado e tempeste violente al Sud e nel Midwest, causando danni ingenti a infrastrutture e abitazioni. Anche nei prossimi giorni, quest’area potrebbe affrontare piogge torrenziali e alluvioni lampo.

