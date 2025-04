Maltempo USA, inondazioni a Cincinnati: fiume Ohio a livelli record | FOTO

MeteoWeb

Il centro di Cincinnati, in Ohio, sta subendo inondazioni poiché il fiume Ohio ha superato i 18 metri oggi, il livello più alto in oltre 28 anni. Dopo giorni di forti piogge e forti temporali sulle valli dell’Ohio, del Mississippi e del Tennessee, il fiume Ohio a Cincinnati e Louisville, in Kentucky, è tra le oltre 140 località fluviali che hanno subito inondazioni da moderate a gravi. Cincinnati ha ricevuto quasi 130mm di pioggia da mercoledì 2 a domenica 6 aprile, secondo il National Weather Service di Wilmington, in Ohio. Sebbene la pioggia sia finita, gli impatti delle inondazioni continueranno questa settimana poiché le acque alluvionali fluiranno in torrenti e fiumi, causando probabilmente ulteriori inondazioni.

L’ultima volta che il fiume Ohio a Cincinnati ha superato i 18 metri è stato il 26 febbraio 2018. Tuttavia, non è nemmeno vicino al record di 24 metri raggiunto durante l’inondazione del 1937.

Secondo l’Ohio Department of Transportation (ODOT), tratti della U.S. 52 sono allagati, causando chiusure stradali a causa dell’acqua alta. I parchi lungo il fiume, tra cui Smale, Yeatman’s Cove e Swayer Point, sono rimasti chiusi nel fine settimana a causa delle inondazioni. L’Ohio Department of Transportation ha anche installato delle paratoie al Riverfront Transit Center nel centro di Cincinnati. Secondo Matt Bruning, responsabile delle informazioni pubbliche dell’ODOT, questa è la prima volta che le paratoie vengono utilizzate dal 2018. Anche la Stormwater Management Utility della Greater Cincinnati Water Works ha installato delle paratoie su Mehring Way e Carr Street.

A Louisville, si prevede che il fiume Ohio raggiungerà gli 11 metri mercoledì 9 aprile, il livello più alto in sette anni.

È in vigore un’allerta per inondazioni per il fiume Ohio a Cincinnati e Louisville fino a nuovo avviso.

