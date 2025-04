Maltempo USA, situazione difficile in Kentucky: inondazioni e salvataggi | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Una violenta ondata di maltempo continua ad imperversare su parte degli Stati Uniti dopo che violenti tornado hanno causato danni ingenti e almeno 7 vittime nelle scorse ore. Oggi alcune parti del Midwest e del Sud degli USA affrontano la possibilità di piogge torrenziali e alluvioni lampo potenzialmente letali, mentre molte comunità stanno ancora cercando di rialzarsi dopo l’ondata di tornado. I meteorologi hanno avvertito di condizioni meteorologiche catastrofiche in arrivo, con una serie di forti piogge previste nella zona centrale degli Stati Uniti fino a sabato 5 aprile.

Da ieri sera, piogge estremamente intense colpiscono alcune zone del Missouri sudorientale e del Kentucky occidentale, causando “alluvioni lampo molto pericolose/pericolose per la vita” in alcuni punti, secondo il National Weather Service. Questa mattina, Hopkinsville, città del Kentucky, ha subito inondazioni. Le autorità hanno riferito a FOX Weather che almeno due persone sono state salvate e il 60% del centro è stata allagata. Un edificio è crollato a causa della forte pioggia. Una donna è stata salvata dalle acque alluvionali nella sua casa e un’altra da un’auto.

La consigliera comunale di Hopkinsville, Brittanie Bogard, ha detto a FOX Weather che non aveva mai visto inondazioni così gravi in ​​città prima.

Maltempo USA: inondazioni a Hopkinsville, in Kentucky

Una vittima a Frankfort

Un ragazzo di Frankfort è morto dopo essere stato travolto dalle acque alluvionali, secondo il Dipartimento di Polizia di Frankfort. Intorno alle 6:35 del mattino, la Polizia ha ricevuto una chiamata su un ragazzo che era rimasto bloccato nelle acque alluvionali mentre camminava verso una fermata dello scuolabus nella zona di Hickory Hills. Il vice capo della polizia Scott Tracy ha detto che le autorità hanno immediatamente avviato un’operazione di ricerca e soccorso. Circa due ore dopo, hanno trovato il ragazzo privo di vita.

Il sindaco di Frankfort, Layne Wilkerson, e il giudice esecutivo, Michael Mueller, hanno avvisato le persone delle continue precipitazioni previste e hanno incoraggiato i residenti a fare attenzione alle inondazioni. La contea di Franklin è sotto allerta per inondazioni almeno fino alle 21:00 locali di oggi, dopo che sono caduti da 115 a 140mm di pioggia.

Criticità in gran parte dello stato

Alle 11:45 locali, un indicatore di corsi d’acqua nel Kentucky segnalava gravi inondazioni. Il South Fork Little River a Hopkinsville è triplicato in profondità, arrivando a circa 6,4 metri da giovedì mattina, secondo l’NWS. Diversi altri misuratori segnalavano inondazioni moderate, mentre molti altri sono previsti inondazioni gravi e moderate. Sono stati segnalati salvataggi dall’acqua nelle contee di Casey, Jefferson, Johnson, Anderson, Green e Taylor. Nella contea di Casey, le autorità hanno salvato un autoarticolato bloccato nell’acqua alta sulla Dry Ridge Road, secondo l’NWS.

Nella contea di Johnson, le autorità hanno salvato sei persone da case circondate dall’acqua nella comunità di Van Lear, secondo la W.R. Castle Fire-Rescue Squad. Le inondazioni hanno portato alla chiusura di diverse strade nella contea di Madison.

Stato d’emergenza in Kentucky

Il Presidente Donald Trump ha firmato oggi un ordine che dichiara lo stato di emergenza per il Kentucky, mentre la pioggia continua a colpire gran parte dello stato. La dichiarazione presidenziale consente allo stato di qualificarsi per i finanziamenti della Federal Emergency Management Agency. Autorizza inoltre la FEMA a fornire assistenza mentre lo stato è alle prese con diversi giorni di forti piogge che hanno inondato gran parte del Kentucky occidentale e centrale. Si prevede che le precipitazioni continueranno per tutto il fine settimana. “In particolare, la FEMA è autorizzata a identificare, mobilitare e fornire, a sua discrezione, attrezzature e risorse necessarie per alleviare gli impatti dell’emergenza”, secondo un comunicato stampa. La dichiarazione di emergenza si applica a tutte le 120 contee.

Allerta meteo al Sud e nel Midwest

Si prevede che le forti piogge continueranno nei prossimi giorni e potrebbero produrre pericolose alluvioni lampo in grado di spazzare via le auto. Il potente sistema di tempesta porterà “inondazioni improvvise significative e pericolose per la vita” ogni giorno, ha affermato il National Weather Service. In tutta la regione, sono state organizzate squadre di soccorso in acqua e operazioni di insaccamento di sabbia, e la Federal Emergency Management Agency è pronta a distribuire cibo, acqua, brandine e generatori.

Le immagini satellitari hanno mostrato temporali allineati come treni merci per percorrere gli stessi binari sulle comunità in Arkansas, Tennessee e Kentucky, secondo il Weather Prediction Center nel Maryland. Lo Storm Prediction Center del National Weather Service con sede in Oklahoma ha avvisato di un rischio moderato di forti temporali lungo un corridoio dal nord-est del Texas attraverso l’Arkansas e nel sud-est del Missouri. Questa zona, che ha una popolazione di circa 2,3 milioni, potrebbe vedere gruppi di forti temporali nel tardo pomeriggio e in serata, con il potenziale di produrre forti tornado o grandine molto grande.

