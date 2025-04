Maltempo USA, piogge torrenziali e alluvioni lampo: Sud e Midwest sott’acqua, 16 morti | FOTO

MeteoWeb

Negli ultimi giorni, le regioni del Sud e del Midwest degli USA sono state colpite da una nuova ondata di piogge torrenziali e alluvioni lampo. Queste aree, già fortemente provate da giorni di temporali violenti e tornado killer, continuano ad affrontare condizioni meteo estreme. Le previsioni indicano che i fiumi in alcune località continueranno a crescere nei prossimi giorni, mentre la saturazione del terreno e il volume delle precipitazioni stanno spingendo numerosi corsi d’acqua verso livelli di piena eccezionali.

Il National Weather Service (NWS) ha segnalato che decine di località, distribuite in più Stati, raggiungeranno il livello di “major flood stage”, la soglia che corrisponde a gravi allagamenti di edifici, infrastrutture stradali e ferroviarie, ponti e altre strutture critiche. Dall’inizio di questa sequenza di eventi meteorologici si contano almeno 16 vittime, di cui 10 nello Stato del Tennessee. Fra i casi riportati, si segnala la morte di un uomo di 57 anni a West Plains, Missouri, trascinato via dopo essere uscito dal veicolo finito fuori strada. In Kentucky, 2 vittime sono state causate direttamente dalle inondazioni: un bambino di 9 anni travolto mentre si recava a scuola e una persona di 74 anni, trovata priva di vita all’interno di un veicolo sommerso a Nelson County. Anche a Little Rock, Arkansas, si registra la morte di un bambino di 5 anni, legata alle condizioni meteo avverse.

L’evento meteorologico attuale si somma ai tornado che nei giorni precedenti hanno devastato interi quartieri, causando almeno 7 vittime e danni ingenti. La situazione ha avuto ripercussioni anche sul traffico commerciale interstatale: le alluvioni lungo il corridoio che comprende importanti hub logistici come Louisville (Kentucky) e Memphis potrebbero determinare ritardi nella catena di distribuzione e nelle spedizioni, come riferito da Jonathan Porter, capo meteorologo di AccuWeather.

A complicare ulteriormente la gestione dell’emergenza contribuisce la carenza di personale presso i centri di previsione del NWS, che attualmente registrano un tasso di posti vacanti del 20%, in conseguenza dei tagli avvenuti durante l’amministrazione Trump. Questo dato risulta doppio rispetto a quello di 10 anni fa.

A Louisville, il sindaco Craig Greenberg ha riferito che il fiume Ohio è cresciuto di circa 1,5 metri in appena 24 ore, e si prevede che continuerà a salire nei prossimi giorni. Secondo le autorità locali, questa piena potrebbe rientrare tra i 10 eventi di inondazione più gravi nella storia della città.

Ieri, gli avvisi per alluvioni lampo e tornado sono rimasti attivi in Arkansas, Mississippi, Tennessee e Kentucky, con ulteriori precipitazioni intense e venti dannosi previsti. Tutto il Kentucky orientale rimane sotto stretto monitoraggio per rischio di alluvioni fino a domenica mattina ora locale, mentre centinaia di strade sono risultate impraticabili a causa dell’acqua, di alberi caduti o di frane e smottamenti.

A Hopkinsville, Kentucky, il centro cittadino è stato riaperto dopo che le acque del fiume Little River si sono ritirate, offrendo un breve sollievo. Tuttavia, ulteriori piogge sono ancora attese. Il sindaco James R. Knight Jr. ha riferito che, fortunatamente, le precipitazioni più intense si sono spostate a Nord rispetto alla città, consentendo una breve tregua.

Nel Kentucky centro-settentrionale, è stata ordinata l’evacuazione obbligatoria di Falmouth, un centro abitato di circa 2mila persone situato in una curva del fiume Licking. Le autorità hanno paragonato l’attuale situazione a quella verificatasi quasi 30 anni fa, quando il fiume raggiunse i 15 metri di altezza, causando 5 vittime e la distruzione di un migliaio di abitazioni.

In Arkansas, le autorità meteorologiche hanno invitato la popolazione a evitare spostamenti non essenziali, a causa delle diffuse inondazioni. Il servizio ferroviario BNSF ha confermato il crollo di un ponte ferroviario a Mammoth Spring, compromesso dalla forza delle acque. Il cedimento ha causato il deragliamento di diversi vagoni, fortunatamente senza provocare feriti, ma non è stata ancora fornita una stima sui tempi di ripristino della linea.

Da mercoledì scorso, in alcune zone del Kentucky sono caduti oltre 30,5 cm di pioggia, mentre in Arkansas e Missouri si sono superati i 20 cm, secondo i dati forniti dai previsori.

Questa sequenza di eventi meteorologici si deve ad una combinazione di temperature elevate, atmosfera instabile, forte wind shear e abbondante umidità proveniente dal Golfo del Messico. Venerdì sera il National Weather Service ha registrato almeno 2 tornado confermati in Missouri e Arkansas. A Blytheville, Arkansas, il tornado ha sollevato detriti fino a 7,6 km di altezza, secondo le osservazioni radar. L’ufficio per la gestione delle emergenze ha riportato danni in 22 contee nello Stato, causati da tornado, venti forti, grandine e alluvioni lampo.

