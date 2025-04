Maltempo Veneto, crolli e allagamenti: “situazione critica nel Vicentino”, trovato un corpo | VIDEO

MeteoWeb

“Le intense precipitazioni nella Pedemontana e nell’Ovest Vicentino (oltre 100 mm di media in poco tempo, con picchi a Valli del Pasubio con 134 mm e a Staro 191 mm), hanno causato crolli arginali nella Valle dell’Agno, in particolare a Valdagno, Trissino, Brogliano. A Valdagno è crollata la rotatoria a Ponte dei Nori, creando una voragine. Chiuso il ponte sull’Agno a Brogliano“: a fornire un aggiornamento sulle conseguente dell’ondata di maltempo è il presidente del Veneto, Luca Zaia. “Sono state aperte in tarda serata le casse di espansione di Montebello e Caldogno per contenere la piena del Bacchiglione. Continua il lavoro dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile del Veneto, a supporto dei sindaci delle aree coinvolte. Non ci sono famiglie sfollate, per fortuna, ma la situazione nel Vicentino resta critica“.

È stato ritrovato nel bacino di laminazione di Trissino (Vicenza) il cadavere di uno dei due dispersi, padre e figlio, caduti con la loro auto all’interno di una voragine che si è formata nella tarda serata di giovedì a causa del maltempo sul ponte a Valdagno (Vicenza). L’auto sarebbe stata inghiottita nella buca finendo all’interno del torrente Agno. I vigili del fuoco di Vicenza impegnati già nella notte nelle ricerche hanno avvisato il cadavere all’interno del bacino e al momento sono impegnati nel recupero del corpo.

