Maltempo nel Vicentino, trascinati dalla piena del torrente Agno: 2 dispersi, ricerche in corso

Ricerche in corso dei vigili del fuoco di 2 dispersi sul torrente Agno. Dalle prime informazioni si tratterebbe di padre e figlio, trascinati con la loro auto dalla piena del torrente presso l’abitato di Valdagno, nel Vicentino. I pompieri sono al lavoro dall’una di stanotte con squadre di ricerca e droni.

