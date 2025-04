Maltempo Veneto, forti piogge sulle colline vicentine: inondazioni a Recoaro Terme | VIDEO

MeteoWeb

Fenomeni di forte maltempo hanno colpito anche il Veneto oggi. Dopo il tornado che si è verificato a sud di Verona, gravi inondazioni hanno colpito Recoaro Terme, a seguito delle forti piogge che si stanno abbattendo da alcune ore sulle colline vicentine. Caduti finora 130mm di pioggia a Recoaro Terme, 117mm a Valli del Pasubio, 78mm a Castana e 160mm a Passo Pian Delle Fugazze e 128mm a Ronchi, due località appena al di là del confine con il Trentino. Allagamenti e smottamenti segnalati anche a Valdagno.

Le forti piogge hanno causato innalzamenti idrometrici dei corsi d’acqua di Agno e Chiampo. Il Comune di Trissino invita la cittadinanza a non uscire di casa. “A causa delle fortissime piogge in corso, si invita TUTTA la popolazione a restare ASSOLUTAMENTE in casa. Le condizioni meteo stanno causando situazioni di grave pericolo in tutto il territorio comunale. NON USCITE per nessun motivo, se non per emergenze indifferibili. Evitate di mettervi in auto o a piedi, soprattutto in prossimità di corsi d’acqua, zone boschive e strade secondarie, fino al migliorare della situazione. Vi chiediamo la massima collaborazione per la vostra sicurezza e quella degli altri”, ha comunicato il Comune sui social.

È stato aperto il bacino di laminazione di Montebello Vicentino per aiutare il deflusso dei numerosi fiumi e corsi d’acqua dell’area ovest della provincia. L’apertura del bacino di espansione di Montebello ha garantito l’abbassamento anche del torrente Guà, che è stato monitorato per tutto il giorno.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.