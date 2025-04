Maltempo in Versilia, frane a Pietrasanta: ancora 50 persone isolate e strade distrutte

MeteoWeb

Continua l’emergenza maltempo a Pietrasanta, in Versilia, provincia di Lucca, dove le frane dei giorni scorsi hanno provocato danni ingenti e interruzioni viarie in più località del territorio comunale. Grazie all’apertura di alcuni passaggi pedonali in aree precedentemente inaccessibili, il numero delle persone completamente isolate – scrive l’amministrazione comunale di Pietrasanta – si è ridotto a circa 50. Sono tuttora in corso accertamenti da parte dei tecnici comunali, affiancati dalle squadre di volontari delle associazioni del territorio, impegnate nel supportare l’amministrazione nelle operazioni di monitoraggio e ascolto dei cittadini colpiti. Le situazioni più critiche rimangono nelle frazioni di Vitoio, Metati Rossi, Cerro Grosso e Monte di Ripa, dove le frane hanno distrutto tratti significativi delle strade carrabili, rendendo impossibile il passaggio dei mezzi.

