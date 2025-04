Meteo Calabria, una domenica primaverile a Scilla in attesa dell’irruzione fredda | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Domenica tipicamente primaverile oggi a Scilla, nota località balneare della costa tirrenica reggina, in Calabria. Il cielo è poco nuvoloso e le temperature sono fresche, senza eccessi di caldo o freddo. Le immagini dal drone che ci invia Renzo Pellicano, riprese questa mattina presto, mostrano tutta la bellezza di Scilla, con il suo mare calmo, mentre attende l’irruzione fredda che riporterà l’Italia in inverno. In questa parte della Calabria, ossia la Costa Viola, l’irruzione fredda arriverà domani mattina, portando forti piogge, temporali, con rischio di grandinate, e temperature in netto calo. Insomma, la cosiddetta quiete prima della tempesta.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

