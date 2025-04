Meteo Emilia Romagna, la prossima notte sarà quella più fredda: rischio di gelate estese

MeteoWeb

Un’irruzione di aria fredda ha raggiunto l’Italia, causando un marcato calo termico che ha riportato i valori al di sotto delle medie stagionali in buona parte del Paese. La Romagna ha registrato i picchi più bassi la notte scorsa, con temperature tipicamente invernali, fino a -3°C in campagna tra Faenza e Forlì. Ma è nella giornata di domani, martedì 8 aprile, che avremo il picco del freddo. Complici cieli sereni e calma di venti, si attiverà il fenomeno dell’inversione termica e le temperature scenderanno su valori di gran lunga inferiori rispetto a quelli odierni. Le aree più a rischio in Emilia Romagna sono quelle lungo la Via Emilia secondo il modello Icon che vede valori compresi tra 0 e -2°C, ma in alcune aree non si escludono picchi di -3/-4°C, segnala la pagina Facebook “Emilia Romagna Meteo”.

In queste condizioni, il rischio di gelate sarà più esteso rispetto alla notte scorsa, rappresentando una grande minaccia per gli agricoltori, soprattutto per i frutteti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale

Di seguito i link per l'accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

