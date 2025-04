Meteo, gelo in Europa: Romania sepolta dalla neve, le FOTO spettacolari

MeteoWeb

Un’ondata di freddo di particolare intensità ha investito l’Europa nelle ultime 24 ore, portando con sé un deciso cambiamento delle condizioni atmosferiche, soprattutto sull’Europa centrale. In questa vasta area del continente, l’ingresso di un fronte freddo ha determinato un calo repentino delle temperature, con differenze termiche che in alcuni casi hanno raggiunto i 15 gradi Celsius in meno rispetto al giorno precedente. Una trasformazione improvvisa che ha riportato l’inverno su molte aree, dove si sono registrate nevicate a bassa quota e condizioni climatiche decisamente rigide per il mese di aprile.

Tra i Paesi maggiormente colpiti da questa fase perturbata, spiccano la Polonia sud-orientale e la Romania, dove i fiocchi di neve hanno raggiunto anche le pianure, imbiancando città come Bucarest. Particolarmente significativa è stata la situazione in Serbia, dove si è passati da una giornata primaverile, con punte di 20°C registrate sabato, a un brusco ritorno di condizioni invernali nel giro di una notte. Domenica mattina, il paesaggio si presentava completamente trasformato, con colonnine di mercurio abbondantemente sotto le medie stagionali e scenari tipici di fine inverno.

Il fronte freddo responsabile di questa irruzione artica continua ora la sua corsa verso sud-est, puntando i Balcani meridionali. Le prossime ore saranno dunque cruciali per comprendere l’effettiva portata di questa fase climatica eccezionale. Le proiezioni modellistiche indicano un’ulteriore discesa delle temperature, con la possibilità concreta di stabilire nuovi record di freddo per il mese di aprile, specialmente nelle aree interne più elevate, dove l’aria fredda tende a ristagnare a causa delle frequenti inversioni termiche.

Un esempio emblematico di quanto sta accadendo ci giunge dalle spettacolari immagini in arrivo da Toplița, cittadina romena situata nel distretto di Harghita, nella storica regione della Transilvania. Con i suoi poco più di 15.000 abitanti, Toplița sorge in una conca montuosa circondata dai Monti Călimani a nord e dai Monti Gurghiului a sud, che fanno parte della catena delle Alpi Transilvaniche. Questa particolare conformazione orografica rende l’area predisposta a episodi di freddo tardivo, specialmente durante la prima metà della primavera.

In effetti, aprile non è un mese esente da sorprese meteorologiche in queste zone d’altura. Le temperature medie a Toplița oscillano solitamente tra 1°C e 9°C, valori che testimoniano la persistenza di condizioni climatiche rigide, favorite dall’altitudine e dalla conformazione geografica. Le nevicate, seppur meno frequenti rispetto all’inverno pieno, possono ancora verificarsi, soprattutto in presenza di irruzioni fredde di origine artica come quella attuale. Le inversioni termiche, tipiche delle vallate montane, contribuiscono a mantenere le temperature notturne su valori molto bassi, creando le condizioni ideali per fenomeni nevosi anche fuori stagione.

Il caso di Toplița si inserisce quindi in un contesto più ampio che evidenzia quanto il clima europeo possa essere ancora fortemente influenzato da dinamiche atmosferiche invernali, anche a primavera inoltrata. L’episodio in corso rappresenta un’ulteriore dimostrazione della variabilità climatica che contraddistingue il nostro continente e della necessità di monitorare costantemente l’evoluzione delle masse d’aria, soprattutto in periodi di transizione stagionale.

